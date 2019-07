PSV rekent op vertrek Pereiro, Delph heeft clubs voor het uitkiezen

PSV rekent erop dat middenvelder Gastón Pereiro (24) de komende periode wordt verkocht. Hoewel er afgelopen week nog geen officiële biedingen binnen waren bij de Eindhovense club, is er wel veel belangstelling voor de Uruguayaans international. Onder meer Watford heeft interesse getoond en is ook bereid om nog even te wachten. Pereiro moet bij een vertrek in ieder geval een dubbelcijferig aantal miljoenen opleveren, na vier seizoenen met telkens een dubbelcijferig aantal goals.



De komende twee weken heeft de middenvelder nog vakantie (vanwege deelname aan de Copa América) en tot die tijd is het afwachten of een van de geïnteresseerde clubs doorpakt. Mocht dat niet gebeuren, dan meldt Pereiro zich weer op trainingscomplex De Herdgang in Eindhoven en kan een lastige situatie ontstaan. Zijn contract loopt namelijk nog maar elf maanden door en zaakwaarnemer Paco Casal wil niet dat hij zijn verbintenis verlengt.