PSV polst transfervrije routinier Ribéry

video Doelpunten­ma­ker Verschue­ren: ‘Die bal was perfect, ik hoefde er mijn hoofd maar tegen te zetten’

22:54 Middenvelder Arno Verschueren mag zich dankzij zijn rake kopbal na een minuut of twintig dit seizoen de eerste doelpuntenmaker van NAC noemen. De Belg is blij met het persoonlijke succes, maar het is vooral de zege op Dordrecht die hem deugd doet. ,,Het was vooral belangrijk voor heel het team.”