PSV-plaaggeest Icardi helpt Inter aan zege bij SPAL

Verstappen opnieuw naar podium, Hamilton zo goed als wereldkam­pi­oen

9:56 Voor het derde jaar op rij stond Max Verstappen vanochtend op het podium van de Grote Prijs van Japan. Twee touches en een tijdstraf deden hem relatief weinig pijn, waarna hij als derde over de streep kwam. De race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die zich kan opmaken voor een titelfeest in Austin, over twee weken.