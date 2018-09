PSV op Wembley tegen Tottenham Hotspur

EK CROSS Julia van Velthoven richt pijlen op EK cross in haar eigen Tilburg

18:09 Alleen de tijd die ze zondag klokte in de Tilburg Ladies Run viel tegen voor Julia van Velthoven. Voor zoveel publiek lopen in je eigen stad, smaakt echter naar meer liet de atlete van Cifta na de finish weten. ,,In december is het EK cross op de Beekse Bergen. Om me daarvoor te plaatsen ga ik de komende tijd extra hard werken."