PSV onderstreept titelaspiraties met komst van Weltmeister Götze

Door Maarten Wijffels



Het was in het Twitter-tijdperk gisteravond zo’n bericht dat past in de gekte van deadlineday op de transfermarkt. In Eindhoven werd bij het Philips Stadion een Mercedes met Duits kenteken gespot. En meer bepaald een nummerbord met de beginletters van de stad Dortmund. Al snel vogelde iemand uit: DO-GM-3610, dat moet wel staan voor: Do = Dortmund, GM = Götze Mario, 36 = 3 juni (geboortedatum) en 10 = rugnummer.