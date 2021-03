PSV meldt zich bij FC Twente voor Joël Drommel

Doelman Olij ongelofe­lijk belangrijk voor NAC: ‘We laten hem gewoon niet gaan’

8 maart De avondklok, de maatregel wordt vrijwel zeker verlengd, vindt Maurice Steijn niet zo spannend. Wat de NAC-trainer vooral hoopt, is dat de restaurants en terrassen weer open mogen. ,,Vrienden die dicht bij me staan, hebben een restaurant of kapsalon. Die zijn al een half jaar dicht. Dat grijpt mij aan.”