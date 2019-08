PSV krijgt met Sporting, Rosenborg en Linz een Europa League-poule met perspectief

PSV had al eerder op LASK Linz kunnen stuiten in de Champions League-voorrondes. De Oostenrijkers wonnen van FC Basel in de derde Champions League-voorronde en werden daarna in de play-offs gewipt door Club Brugge. Sporting was als bekerwinnaar in Portugal direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Rosenborg heeft al een lange reis door Europa gemaakt en won de eerste, tweede en derde voorronde van de Champions League van achtereenvolgens het Noord-Ierse Linfield, het Wit-Russische BATE Borisov en Maribor uit Slovenië. Deze week wipte Dinamo Zagreb de Noren, die dus in de groepsfase van de Europa League belanden.