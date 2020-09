PSV-keeper Zoet op weg naar Spezia

Zoet was afgelopen weekend nog met meerdere clubs in gesprek over een transfer. Er is een behoorlijke kans dat het Italiaanse Spezia zijn nieuwe werkgever wordt, maar van volledige overeenstemming tussen hem en de Italianen is zeker nog geen sprake. Zoet heeft nog meerdere alternatieven achter de hand, waaronder het Turkse Besiktas. De 29-jarige Veendammer kan in Italië een meerjarig contract ondertekenen en een deal zal PSV naar verwachting ongeveer anderhalf miljoen euro opleveren. In dat bedrag is wel een aantal bonussen opgenomen, die de Eindhovense club pas op lange termijn incasseert. Zoet kan in Eindhoven wel per direct van de loonlijst als het doorgaat, wat PSV weer wat extra ruimte geeft in het salarishuis.