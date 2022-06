PSV kan zich opmaken voor komst van Braziliaans talent Sávio

Dit zijn de starttij­den van de Nederlan­ders voor de openings­tijd­rit van de Tour de France

Mathieu van der Poel gaat vrijdag als twaalfde van start in de individuele tijdrit over ruim 13 kilometer waarmee de Tour de France in Kopenhagen begint. De renner van Alpecin-Deceuninck begint zijn race tegen de klok om 16.11 uur.

30 juni