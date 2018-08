PSV kan in play-offs CL Young Boys treffen

Zes andere ploegen spelen in de derde voorronde van de Champions League een tweestrijd en de winnaars van die wedstrijden kunnen ook tegen de ploeg van coach Mark van Bommel loten. Het gaat om Servisch kampioen Rode Ster Belgrado of Spartak Trnava (kampioen in Slowakije), Qarabag FK (titelhouder in Azerbeidzjan) of BATE Borisov (kampioen van Wit-Rusland), Malmö FF (kampioen in Zweden) of Videoton FC (Hongaars kampioen).