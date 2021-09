PSV is op tijd wakker, overklast Sturm Graz en pakt drie punten in Oostenrijk

Door Chris Ottens



PSV kon in Oostenrijk wel weer een succesje gebruiken na twee nederlagen (Feyenoord en Willem II) in korte tijd. Zeker gezien de ambitie om Europees te overwinteren moest er in de uitverkochte Merkur Arena in Graz wel gewonnen worden door de Eindhovenaren. Onder aanvoering van met name Cody Gakpo zette PSV die ambities in de eerste helft ook kracht bij.

Telkens als de Eindhovenaar aan de bal kwam, zorgde hij voor dreiging. Mede daardoor had PSV voor rust weinig problemen met Sturm Graz. Het eerste kwartier stormde de ploeg uit Oostenrijk nog wel, maar daarna nam PSV het heft in handen, zonder direct heel gevaarlijk te zijn.

Knappe voetbeweging

Na wat waarschuwingsschoten van Gakpo en Max was het in de 32ste minuut plots raak. Marco van Ginkel verlengde de bal uit een corner waarna Ibrahim Sangaré de bal met een knappe beweging in het doel van Sturm Graz werkte: 0-1. Dat was meteen de ruststand.

Na rust leek Eran Zahavi met een snelle countergoal PSV meer lucht te verschaffen, maar niets was minder waar. Binnen drie minuten knikte Jon Stankovic de Oostenrijkers uit een vrije trap alweer terug in de wedstrijd: 1-2. Dat was de aanzet voor een ware wervelwind.

Joël Drommel kwam meermaals onder vuur te liggen, maar zorgde er mede met een goede redding in de 65ste minuut voor dat PSV de storm overleefde. Na 70 minuten keerde het tij en kreeg invaller Carlos Vinícius al snel een uitgelezen kans op 1-3, maar hij twijfelde te lang.

Verzet gebroken

Dat deed Philipp Max niet, de linksback schoot de bal in de 73ste minuut kiezelhard in het doel en maakte zo 1-3. Daarmee was het verzet van Sturm Graz wel gebroken. Uiteindelijk bepaalde invaller Yorbe Vertessen de eindstand op 1-4 en liep Sangaré in de slotfase nog tegen zijn tweede gele kaart aan.

PSV aan de leiding Ondanks het smetje van de rode kaart van Ibrahim Sangaré boekte PSV een bijzonder waardevolle zege. Zeker met de duels met AS Monaco op komst. De ploeg van Schmidt gaat dat tweeluik met de Monegasken in als nummer één in de poule, nadat Monaco op bezoek bij Real Sociedad niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. De Nederlandse spits Myron Boadu had een basisplaats bij de Fransen. Volledig scherm Myron Boadu is gevaarlijk namens AS Monaco. © EPA Monaco kwam na een kwartier spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Axel Disasi. Mikel Merino maakte in de 53e minuut gelijk. Boadu werd halverwege de tweede helft vervangen. PSV heeft nu net als Monaco vier punten, maar een beter doelsaldo. Sociedad volgt met twee punten. Sturm Graz is nog puntloos.

