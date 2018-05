PSV houdt contact met Angeliño, Guardiola en Iniesta herenigd

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

NAC wacht op kwaliteitsinjectie.

NAC heeft voor het nieuwe seizoen 22 spelers onder contract staan, voor de helft daarvan is een basisplaats lichtjaren ver weg. Het is wachten op versterkingen en een verse lading huurlingen uit Manchester.



Werk aan de winkel in Breda; dertien spelers zijn in het bezit van een contract dat na volgend seizoen afloopt. Wie niet vertrekt of bij tekent, loopt in 2019 gratis de deur uit. Met Mounir El Allouchi en Arno Verschueren is NAC in gesprek, terwijl ook Nigel Bertrams, Fabian Sporkslede en Bart Meijers een toekomst lijken te hebben in Breda.



Spelers die frequent opduiken op de lijstjes en waarvoor NAC concrete belangstelling heeft getoond zijn doelman Wouter van der Steen (Heerenveen), rechtsback Bram van Vlerken (Jong PSV), linksback Yoëll van Nieff (FC Groningen), middenvelder Mark Diemers (De Graafschap) en naar verluidt linksbuiten Arnaut Groeneveld (NEC). De vermeende interesse in linker centrale verdediger Jordy de Wijs (door PSV verhuurd aan Excelsior) wordt door direct betrokkenen naar het rijk der fabelen verwezen.

Volledig scherm Arnaut Groeneveld. © Pro Shots

Iniesta naast Guardiola bij City

Eerder werd al gemeld dat Mikel Arteta volgens verschillende media in beeld is als de opvolger van Arsène Wenger bij Arsenal. Arteta is momenteel de rechterhand van Pep Guardiola bij Manchester City. Die zou zich na het vertrek van Arteta willen herenigen met Barcelona legende Andres Iniesta willen inlijven als zogenaamde 'player-coach'.

Volledig scherm Iniesta en Guardiola. © NEG

Pellegrini naar West Ham United

De geruchten worden steeds sterker dat Manuel Pellegrini de nieuwe coach wordt van West Ham United. De Premier League-club verlengt het contract van David Moyes, die eind vorig jaar Slaven Bilic verving, niet en dus moeten de Londenaren op zoek naar een nieuwe coach. De Argentijn, die eerder Manchester City kampioen maakte, zou de ideale opvolger zijn. Pellegrini is nu coach van Hebei China Fortune.

Volledig scherm Manuel Pellegrini. © Getty Images

PSV houdt contact met Angeliño

PSV heeft na de winterse transferperiode contact gehouden met NAC-verdediger Angeliño. De club informeerde recent nog bij hem over de stand van zaken voor komend seizoen.



PSV is afhankelijk van Manchester City, de club waar Angeliño onder contract staat. De Britten besluiten waarschijnlijk pas over een tijdje wat er met de Bredase revelatie gebeurt. Afgelopen winter wilde PSV de 21-jarige linksback overnemen, maar was de vraagprijs veel te hoog.



De Spanjaard is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City en speelde dit seizoen in Breda vanwege de samenwerking tussen NAC en de steenrijke Britse club. Daar heeft hij zich onder meer bij Ajax en PSV in de kijker gespeeld.

Volledig scherm Angelino © Pro Shots

Groningen lijft Zeefuik in

Deyovaisio Zeefuik blijft bij FC Groningen. De twintigjarige rechtsback was eigendom van Ajax en speelde de tweede seizoenshelft op huurbasis in het groen-wit. Nu neemt die club hem definitief over. Zeefuik tekent voor drie seizoenen. Lees verder.

Volledig scherm Deyyvaisio Zeefuik (l) met FC Utrecht speler Yassin Ayoub. © ANP Pro Shots

Ajax wil Cassierra aan eredivisieclub verhuren

Ajax is bezig Mateo Cassierra (21) het komende seizoen onder te brengen bij een andere club in de eredivisie. De Colombiaanse spits had dit seizoen met 18 doelpunten een groot aandeel in de titel van Jong Ajax, maar komt niet aan bod in het eerste. ,,Eigenlijk heeft Mateo best een goede ontwikkeling doorgemaakt", zegt Overmars tegen Ajax TV. ,,Hij zat dicht tegen het eerste elftal aan en ik snap dat supporters hem graag een paar wedstrijden zouden zien spelen bij Ajax 1. We hebben natuurlijk Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg en daar zat hij gewoon achter. Ik vind dat Mateo nog een stapje moet zetten. Daar zijn we mee bezig." Cassierra kwam twee jaar geleden voor 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali.