PSV heeft Angeliño bijna binnen, Nijland naar De Graafschap

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Vermeulen verlaat Excelsior voor RKC

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Kevin Vermeulen. De middenvelder komt over van Excelsior, waar hij sinds 2013 onder contract stond.



Algemeen directeur Frank van Mosselveld is verheugd met zijn komst. ,,Kevin kon rekenen op belangstelling van vrijwel de gehele eerste divisie maar heeft bewust gekozen voor RKC Waalwijk, omdat hij gelooft in de toekomst van de club. Met zijn drive en loopvermogen voorzien we de selectie van een kwaliteitsimpuls. Bovendien past Kevin met zijn strijdvaardige karakter goed bij RKC Waalwijk.”

Volledig scherm Kevin Vermeulen © Pro Shots / Wouter Dill

Veel belangstelling voor drie PSV'ers

Volledig scherm Sam Lammers © ANP Pro Shots PSV wil komend seizoen Luuk Koopmans, Kenneth Paal en Sam Lammers verhuren. De kampioen uit Eindhoven laat weten dat meerdere clubs al naar het drietal hebben geïnformeerd.



Ook voor Pablo Rosario is er veel belangstelling. Trainer Phillip Cocu wil de middenvelder echter bij zijn selectie houden. PSV gaat binnenkort in gesprek met Hidde Jurjus. De doelman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor het gedegradeerde Roda JC.

Nijland voor twee jaar naar De Graafschap

Stef Nijland speelt volgend seizoen voor De Graafschap in de eredivisie. De 29-jarige aanvaller heeft overeenstemming bereikt over een tweejarig contract. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden.

Het gepromoveerde De Graafschap neemt Nijland transfervrij over van PEC Zwolle. De spits voetbalde eerder voor FC Groningen, PSV, NEC, Willem II en het Australische Brisbane Roar.

,,We halen met Stef een ervaren speler binnen, die het klappen van de zweep kent", reageert manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap. ,,Hij kijkt er naar uit om in Doetinchem te spelen. Wij denken dat een type Nijland goed bij De Graafschap past."

Volledig scherm Stef Nijland in actie namens PEC Zwolle. © ANP Pro Shots

Heitinga langer bij Ajax onder 19

John Heitinga (34) is ook volgend seizoen nog trainer van Ajax onder 19, waarmee hij dit seizoen tweede werd in de competitie achter het PSV van Mark van Bommel.

Trots te kunnen melden dat ik ook volgend seizoen aan het roer sta bij #Ajax onder 19. #ditismijnclub Morgen seizoensafsluiting tegen FC Utrecht. Volgend seizoen de titel én talentontwikkeling het doel! Een foto die is geplaatst door null (@johnheitinga) op 25 May 2018 om 0:15 PDT

PSV dichtbij overname van Angeliño

PSV ligt op 'pole position' om de Spanjaard Jose Angeliño, vorig seizoen speler van NAC, snel over te nemen van Manchester City. Daarbij wordt gemikt op een transferprijs die in de buurt komt van 5 miljoen euro. Angeliño wil zelf dolgraag naar Eindhoven, na een uitstekend jaar bij NAC, zo meldde vorige week BN / De Stem al. Hij is heel tevreden over de manier waarop PSV na de winterstop na het afketsen van een transfer contact met hem heeft gehouden en heeft vertrouwen in de technische staf en leiding bij PSV. Onder anderen een van de nieuwe technisch verantwoordelijken bij PSV, John de Jong, heeft contact onderhouden met zijn kamp.

Manchester City heeft naar verwachting geen problemen meer met een transfer tegen de genoemde prijs. Zowel het huren als kopen van de verdediger is bekeken, maar partijen mikken in dit stadium van de onderhandelingen op een definitieve overdracht en de Spaanse back kan in Eindhoven een meerjarig contract ondertekenen. Afgelopen winterstop was hij ook al in beeld, maar vroeg Manchester City 10 miljoen euro.

Volledig scherm Angeliño. © Marcel van Dorst

Goodwin terug naar Adelaide United

Craig Goodwin (26) vertrok al voordat de nacompetitie van start ging bij Sparta Rotterdam, waar hij onder Dick Advocaat zijn basisplaats kwijtraakte. Nu is de linkspoot teruggekeerd naar zijn geboorteland Australië, waar hij weer gaat spelen bij Adelaide United. Daar speelde hij van september 2014 tot juli 2016 al. Nu tekent hij een driejarig contract bij de nummer vijf van de A-League.