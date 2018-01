PSV'er Locadia voor 16 miljoen euro naar Brighton

Berry van Peer strandt op dag 1 Q-School tegen Mario Robbe

15:06 De Sprundelse darter Berry van Peer is er op de eerste dag van de Q-School in het Duitse Hildesheim niet in geslaagd een Tourkaart voor de PDC te bemachtigen. In de tweede ronde van het kwalificatietoernooi verloor Van Peer met 5-2 van de Tilburger Mario Robbe.