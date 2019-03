PSV’er Gutiérrez deelt mee in feestvreugde bij oefenzege

Mexico was voor rust oppermachtig, resulterend in een 3-0-voorsprong door doelpunten van Jonathan Dos Santos, Gustavo Gómez (eigen goal) en Javier Hernández. Na rust deden de Mexicanen het in Santa Clara rustig aan. Paraguay kwam terug tot 3-2 voordat Luis Montes in blessuretijd voor de 4-2-eindstand zorgde.



De Verenigde Staten en Chili kwamen in Houston uit op 1-1. Christian Pulisic, aanvaller van Borussia Dortmund, maar inmiddels eigendom van Chelsea, zette de Amerikanen al in de vierde minuut op voorsprong. Vijf minuten later was het alweer gelijk via Oscar Opazo. Team USA is onder de nieuwe coach Gregg Berhalter, een oud-speler van Zwolle, Sparta en Cambuur, nu vier wedstrijden ongeslagen.