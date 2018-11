PSV betreedt als tweede Nederlandse club ooit het ‘heilige gras’ van Wembley

Wembley vormt morgenavond om 21.00 uur het decor voor het Champions League-duel tussen Tottenham Hotspur en PSV. Het is pas de tweede keer ooit dat een Nederlandse club een officiële wedstrijd afwerkt in het iconische stadion.

Omdat de bouw van het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur nog altijd niet is afgerond, speelt de Londense voetbalclub zijn thuiswedstrijden vooralsnog op Wembley. Spurs huurt het onderkomen van de Engelse voetbalbond FA, dat het stadion in beheer heeft. Wembley wordt, naast popconcerten, vooral gebruikt voor thuiswedstrijden van het Engelse nationale voetbalelftal en de finales van de League Cup en FA Cup.

Dat PSV morgenavond aantreedt in de Britse voetbaltempel is voor Nederlandse begrippen zeldzaam, maar niet uniek. Slechts een keer eerder in de geschiedenis speelde een Nederlandse club een officieel duel op Wembley, dat ruim tien jaar geleden volledig opnieuw opgebouwd. In 1971 vloerde Ajax in de finale van de Europa Cup I het Griekse Panathinaikos (2-0). Door doelpunten van Dick van Dijk en Arie Haan legden de Amsterdammers voor het eerst in de clubhistorie beslag op de belangrijkste Europese clubprijs.

Grasmat

Bijna vijftig jaar later is het de beurt aan PSV, dat in Noord-Londen vecht voor de laatste kans op Europese overwintering. Het is nog maar de vraag op wat voor grasmat de Eindhovenaren dat gaan doen. Het speelveld op Wembley lag er vorige week namelijk erbarmelijk bij, nadat het American Football-duel tussen Philadelphia Eagles en Jacksonville Jaguars in het stadion werd gespeeld. De UEFA zei in een reactie de situatie goed in de gaten te houden en te garanderen dat er voor het treffen tussen Spurs en PSV een veilige speelmat ligt.

Volledig scherm De grasmat van Wembley na afloop van het American Football-duel. © REUTERS

Loodzware groep

In de loodzware groep B van de Champions League staan Tottenham Hotspur en PSV met één punt uit drie duels op een derde en vierde plaats. Internazionale bezet de felbegeerde tweede plaats met zes punten, terwijl FC Barcelona nog geen fout maakte en met negen punten aan de leiding gaat. De derde plek geeft recht op een ticket voor de Europa League.

Het duel tussen Tottenham Hotspur en PSV begint morgenavond om 21.00 uur. Het heenduel in Eindhoven eindigde twee weken geleden in een 2-2 gelijkspel. Hirving Lozano en Luuk de Jong zorgden voor de PSV-treffers, Lucas Moura en Harry Kane scoorden namens Spurs. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd in het Philips Stadion.

Samenvatting PSV - Tottenham Hotspur (2-2)