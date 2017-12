PSV bereikt mondeling akkoord over transfer spits Romero (18)

Door Rik Elfrink



De zaakwaarnemer van de spits en de president van zijn huidige club bevestigden ter plekke al wel dat Romero naar PSV gaat, maar zo ver is het nog niet.



Romero is nu in dienst van het Argentijnse Vélez Sarsfield en heeft beloofd begin deze week op het vliegtuig te stappen naar Nederland. Het talent moet ongeveer tien miljoen euro kosten, waarbij er variabele en vaste componenten gelden. Een aantal essentiële details moet nog wel overeengekomen worden.



PSV kan niet anders dan voorzichtig zijn over het al dan niet slagen van de transfer. Ook VfB Stuttgart waande zich vorige week vrijwel zeker van de komst van de Argentijn, maar een transfer naar Duitsland ketste alsnog af. Gistermiddag feliciteerde het management van de Duitsers PSV al met de overgang.



Met alle door PSV gemaakte afspraken met Vélez Sarsfield en het management van Romero lijkt een overgang wel in kannen en kruiken, maar op de transfermarkt rolt de bal soms onverwachte kanten op. Door eerdere ervaringen (onder meer bij de transfer van Gastón Pereiro) wil en kan PSV pas iets melden nadat alle handtekeningen gezet zijn. Formeel is een transfer uiteraard ook pas rond op het moment dat alle details zijn afgerond.



In Argentinië wordt als gezegd al dagen door tal van kranten en internetsites geschreven over de op handen zijnde transfer, maar PSV deed die berichten in eerste instantie af als voorbarig. Dat komt omdat Romero volgens de planning eerst deze week in Eindhoven medisch gekeurd moet worden en er op een aantal punten nog overeenstemming moet worden bereikt. Voor de buitenwacht is nog niet volledig duidelijk of het gaat om een winter- of zomertransfer. Romero gaat in Eindhoven, als alles tot een goed einde komt, in principe tot 2023 tekenen.