PSV akkoord met Baumgartl en werkt aan deal met VfB Stuttgart

15:27 De Nederlandse vrouwenestafetteploeg is er op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 4x100 meter vrije slag. Het kwartet eindigde als vierde in 3.35,32. Kim Busch was startzwemster, daarna volgden Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Femke Heemskerk.