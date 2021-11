PSG ziet geblesseerde Messi met lede ogen naar Argentinië vertrekken

Lionel Messi ontbrak zaterdag bij de 2-3-zege van Paris Saint-Germain bij Bordeaux. De Argentijn bleef 90 minuten aan de kant met pijn aan de knie, maar stapt wel het vliegtuig in naar Argentinië voor de interlandbreak. En dat is niet naar de zin van technisch directeur Leonardo.

Messi is nog steeds op zoek naar zijn eerste competitiegoal voor PSG. De Argentijn heeft z'n topvorm nog niet te pakken en heeft de voorbije weken last van fysieke ongemakjes. Desondanks is hij er straks wellicht wel bij als Argentinië in de WK-kwalificatie tegen Brazilië en Uruguay speelt.

Of Messi daadwerkelijk in actie zal komen bij de nationale ploeg van zijn land, wordt met argusogen gevolgd door Leonardo. De technisch directeur van PSG is niet echt te spreken over het vertrek van zijn sterspeler naar Argentinië, liever zag hij hem in Parijs verder werken aan zijn herstel.

,,We zijn het niet eens dat een speler vertrekt voor interlandverplichtingen, terwijl die in onze ogen niet fit is of herstellende is”, zegt Leonardo in Le Parisien. ,,Het is niet logisch. Voor dit soort situaties moet de UEFA regels opstellen.”

Volledig scherm Technisch directeur Leonardo. © EPA

Volledig scherm © REUTERS