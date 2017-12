PSG wint uiteindelijk simpel bij Rennes

'Kromo' en De Jong naar finale 100 vlinder op EK kortebaan

18:39 Ranomi Kromowidjojo en Elinore de Jong hebben zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag op de EK kortebaan. Kromowidjojo tikte in haar halve finale als derde aan in 57,05 en dat was genoeg voor de 27-jarige zwemster om te mogen starten in de finale van zondag. Ze zette overall de zesde tijd neer.