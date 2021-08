PSG-voorzitter grapt over salaris Messi: ‘Ik hoop niet dat hij om meer gaat vragen’

Nasser Al-Khelaifi, de Qatarese voorzitter van Paris Saint-Germain, was tijdens de presentatie van Lionel Messi blij met een vraag over de financiën van zijn club. ,,Hoe is het mogelijk dat jullie al deze enorme salarissen kunnen betalen?", vroeg een Franse journaliste aan de voorzitter uit Qatar.

Al-Khelaifi straalde al tijdens de hele persconferentie, maar lichtte duidelijk extra op bij die vraag. ,,Dankjewel voor die vraag. Ik zat er al op te wachten en ben blij dat ik dit kan uitleggen op deze bijeenkomst. We hebben ons altijd aan de regels van Financial Fair Play gehouden", aldus Nasser Al-Khelaifi. ,,Messi kost ons veel geld, maar hij levert ons nog veel meer geld op. Daarom blijven wij altijd binnen de regels, er moet meer geld binnenkomen dan eruit gaat. Daar hebben wij ons de afgelopen tien jaar altijd aan gehouden. Ik hoop niet dat Lionel om nog meer salaris gaat vragen, haha, maar hij is dit bedrag meer dan waard.”

Messi tekende in Parijs een contract voor de duur van twee jaar. De Argentijnse voetbalvedette gaat naar verluidt 35 miljoen euro per jaar verdienen. De shirts van Messi met rugnummer 30 worden sinds vanochtend als warme broodjes verkocht, maar PSG zal ruim 7,5 miljoen shirts moeten verkopen om zijn salaris van 35 miljoen euro per jaar terug te verdienen.

Messi: ‘Ik ben net terug van vakantie’

Messi kijkt uit naar zijn eerste speelminuten voor Paris Saint-Germain, maar zijn debuut kan nog wel even op zich laten wachten. ,,Het is een mooi team om in te spelen. Er is hier veel talent. Ik kijk ook uit naar het leven in Parijs en mijn vrouw en mijn kinderen doen dat ook.”

PSG presenteerde de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar groots. Antonella, de vrouw van Messi, en zijn drie zonen Thiago, Mateo en Ciro waren ook aanwezig in het Parc des Princes. De competitiewedstrijd van zaterdag tegen RC Strasbourg lijkt nog te vroeg voor Messi te komen. ,,Ik ben pas net terug van vakantie”, zei hij. ,,Er is nog geen datum voor mijn debuut geprikt. Ik moet eerst helemaal fit worden en dan moeten de trainer en medische staf bepalen wanneer ik er klaar voor ben.”

Messi sprak Spaans en zat achter een tafel in de perskamer van het stadion Parc des Princes, met een trotse voorzitter Nasser Al-Khelaifi naast zich. In zijn jacht op winst van de Champions League heeft de puissant rijke zakenman een voorhoede met Messi, Neymar en Kylian Mbappé geformeerd. ,,Maar we hebben in alle linies veel kwaliteit”, zei de Argentijnse aanvaller die na 21 jaar niet meer te betalen was voor Barcelona.

Volledig scherm Lionel Messi tijdens zijn presentatie bij Paris Saint-Germain. © AFP