PSG viert groot feest en maakt Haaland belachelijk

Haaland had met twee goals voor een 2-1 overwinning gezorgd in het heenduel tussen Borussia Dortmund en PSG. De jonge Noorse spits viert zijn goals altijd door een meditatiehouding aan te nemen en daar zijn de spelers van PSG niet bepaald van gediend. Toen Neymar de 1-0 maakte, werd Haaland al geïmiteerd en ook na afloop moest de Noorse spits het ontgelden.



De Noorse spits had voor aanvang van de wedstrijd namelijk een Snapchat gemaakt waarop hij zei: ‘My City, Not Yours'. Oftewel: ‘mijn stad, niet jullie stad'. Na afloop was Neymar dan ook niet te beroerd om de Noor een koekje van eigen deeg te geven.