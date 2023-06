PSG-trainer Christophe Galtier gearresteerd voor racistische opmerkingen

Mentale spel tussen matadoren Pogacar en Vingegaard is nu al begonnen: ‘Jonas is de favoriet’

Jonas Vingegaard tegen Tadej Pogacar is op voorhand hét duel in deze Tour de France. Een reprise van vorig jaar, toen Vingegaard won. De eerste clash op de fiets is zaterdag, maar het mentale spel tussen de twee matadoren is nu al begonnen.