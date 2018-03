PSG spaart Cavani en Mbappé

Ti­tel­ver­de­dig­ster Hassan naar WK-finale 1500 m

21:30 Sifan Hassan mag morgen bij de wereldkampioenschappen indoor haar titel verdedigen op de 1500 meter. De 25-jarige Nederlandse atlete finishte in haar halve eindstrijd in Birmingham als eerste in een tijd van 4.05,46. Voor Hassan was dat haar beste tijd dit seizoen. Haar persoonlijke record staat op 4.00,46.