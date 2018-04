PSG slacht concurrent Monaco af en pakt de titel

Ángel Di María en Giovani Lo Celso maakten ieder twee doelpunten. Edinson Cavani pikte ook zijn goal mee. Tot overmaat van ramp maakte Radamel Falcao ook nog eens een eigen doelpunt. Bij een corner werkte de Colombiaanse spits de bal wat ongelukkig voorbij zijn eigen keeper. Vlak voor tijd maakte Julian Draxler het nog erger voor de Monegasken: 7-1.



De Parijse club heeft dankzij de zege met nog vijf speelrondes te gaan een voorsprong van liefst zeventien punten op de 'achtervolger'. Het is de vijfde landstitel voor PSG sinds 2013. Alleen afgelopen seizoen moest de steenrijke club de titel aan Monaco laten. PSG versterkte zich vervolgens in de zomer met onder anderen Neymar van FC Barcelona en Kylian Mbappé van Monaco en was dit seizoen oppermachtig en scoorde nu al 103 keer.



PSG zag in februari sterspeler Neymar wegvallen met een gebroken middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. De Braziliaan moest een operatie ondergaan en hoopt op tijd hersteld te zijn voor het WK voetbal in Rusland. Ook zonder Neymar stond er geen maat op het sterrenteam van coach Unai Emery. De Parijzenaars werden alleen vroeg uitgeschakeld in de Champions League, na twee nederlagen tegen Real Madrid.