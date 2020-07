PSG scoort in 120 minuten zeven keer tegen Waasland-Beveren, weer uur speeltijd voor Bakker

Paris Saint-Germain speelde vanavond het twee oefenduel in aanloop naar de twee Franse bekerfinales en de Champions League-confrontatie met Atalanta op woensdag 12 augustus. In het Parc des Princes werd Waasland-Beveren met 7-0 verslagen. De oefenwedstrijd was opgedeeld in vier blokken van dertig minuten.

Linksback Mitchel Bakker (20) uit Purmerend, die vorig jaar overkwam vanuit Jong Ajax, deed vanavond 60 minuten mee. In het derde en vierde kwart was Layvin Kurzawa de linksback bij de Franse topclub. Waasland-Beveren werd afgelopen seizoen zestiende in België, waardoor het degradeerde naar het tweede niveau. In België is echter nog altijd een hoop gesteggel over de afwikkeling van het niet afgeronde seizoen.

Paris Saint-Germain speelde zondagavond de eerste oefenwedstrijd na een onderbreking van vier maanden. Le Havre AC, de nummer zes van de Ligue 2, werd toen met 0-9 verslagen. Bakker deed toen ook al ruim een uur mee bij PSG, toen de wedstrijd gewoon 90 minuten duurde.

Paris Saint-Germain kwam op woensdag 11 maart voor het laatst in actie in een officiële wedstrijd. In een leeg Parc des Princes won de ploeg van coach Thomas Tuchel toen met 2-0 van Borussia Dortmund, waarmee een plek in de kwartfinales van de Champions League werd veiliggesteld. Afgelopen vrijdag werd bij de loting bekend dat PSG het in die kwartfinale in Portugal mag gaan opnemen tegen Atalanta, de nummer drie van de Serie A.

Nog twee bekerfinales deze maand

Paris Saint-Germain werd dit seizoen opnieuw kampioen van de Ligue 1, hoewel de Franse competitie na 27 van de 38 speelrondes werd stilgelegd en later definitief gestopt vanwege het coronavirus. Wel mag PSG eind deze maand nog gaan strijden om de twee bekers in Frankrijk. Op vrijdag 24 juli is AS Saint-Étienne de tegenstander in de strijd om de Coupe de France, een week later is Olympique Lyon de tegenstander in de finale van de Coupe de la Ligue. Beide bekerfinales worden gespeeld in het Stade de France in Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs. Op woensdag 12 augustus wacht dan de confrontatie met het Atalanta van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens in de kwartfinale van de Champions League.

