PSG op oorlogssterkte naar uitduel: droomtrio Messi, Neymar én Mbappé in selectie

Het heeft er alle schijn van dat Mbappé op korte termijn naar Real Madrid vertrekt. De aanvaller wil zijn over een jaar aflopende contract niet verlengen. Messi speelde nog niet na zijn spraakmakende vertrek bij Barcelona. Hij heeft een trainingsachterstand.



,,Ik heb de definitieve groep nog niet samengesteld”, aldus Mauricio Pochettino. ,,Onze bekende drie aanvallers zullen er echter zeker bij zitten. Of ze in de basis staan weet ik nog niet. Dan zien we morgen wel. Mbappé heeft mij niet gezegd dat hij weggaat en aangezien hij heel hard werkt op de training is er geen aanleiding hem niet mee te nemen.”



Zonder Messi en Neymar won PSG de eerste drie wedstrijden van het seizoen in de Franse competitie. De wedstrijd in Reims wordt morgenavond om 20.45 uur afgetrapt en is op deze site te volgen in een liveblog.