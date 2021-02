PSG ook al zonder Neymar in CL-clash met Barça

Na medisch onderzoek is vastgesteld dat het herstel ongeveer vier weken zal duren. Neymar zal daardoor in elk geval het eerste duel in de achtste finales van de Champions League met FC Barcelona missen. PSG speelt op 16 februari eerst uit in Barcelona. Het tweede duel is op 10 maart.



De absentie van Neymar is een hard gelag voor trainer Mauricio Pochettino. De Braziliaanse sterspeler is de belangrijkste speler in de ploeg van de Argentijn. Neymar was dit seizoen in 18 wedstrijden al bij 18 goals betrokken (12 doelpunten & 6 assists).