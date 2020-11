PSG ondanks twee goals teruggekeerde Mbappé onderuit bij Monaco

Judo Van Dijke naar finale op EK

15:17 Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen judo in Praag heeft Sanne van Dijke de finale gehaald in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Van Dijke jaagt in de hoofdstad van Tsjechië op haar tweede Europese titel. Ze was in 2017 al eens de beste op de EK in Warschau.