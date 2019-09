PSG mist naast Neymar, Mbappé en Cavani mogelijk ook Icardi

Kylian Mbappé en Edinson Cavani kampen met blessures terwijl de vervloekte Neymar een schorsing uitzit. Een goede alternatief, Mauro Icardi, lijkt echter ook niet beschikbaar voor een volledige wedstrijd. De Argentijnse spits, die overkwam van Internazionale, speelde vooralsnog slechts 28 minuten voor PSG.



,,Ik weet niet precies hoe fit hij is”, bekende coach Thomas Tuchel in aanloop naar het treffen met de Spaanse grootmacht. ,,Daarom kan ik ook niet zeggen hoe lang hij kan spelen. Misschien start hij in de basis, misschien kies ik voor Eric Choupo-Moting.”



De selectie van Real Madrid is echter ook niet volledig fit. Zinedine Zidane kan geen beroep doen op Sergio Ramos (geschorst), Marcelo, Marco Asensio en ook Isco en Luka Modric zullen de topper in Parijs waarschijnlijk missen.