PSG met straatlengte voorsprong grootste prijzenpakker van Europa

Twintigste prijs in 5 jaarWil je als voetballer ook eens zo'n trofee de lucht in tillen? Laat je zaakwaarnemer eens een hengeltje uitgooien bij Paris Saint-Germain, met afstand de meest succesvolle Europese club sinds 2015. Gisteren wonnen de Parijzenaren prijs nummer twintig in vijf jaar tijd. Geen club komt daar in de buurt.

Sinds 2015 werd PSG vijfmaal landskampioen en won het even vaak de Trophée des Champions, Coupe de France en Coupe de la Ligue. De prijzentsunami leidde in het gouden tijdperk bijna tot een verdubbeling van de eregalerij. In de jaren vóór het meetpunt verzamelde de Franse alleenheerser namelijk 23 prijzen. Een flinke smet op de uitpuilende kast vol eremetaal is het ontbreken van een Europese beker. Al jarenlang aast de met oliedollars volgepompte topclub op de winst van de Champions League. Tegen Atalanta hoopt de ploeg van Mitchel Bakker, gisteravond in de basis, in augustus het ultieme doel in leven te houden.

Kijkend naar de vijftien grootste competities van Europa (zie onder) gaat de ploeg van Thomas Tuchel flierefluitend aan kop. De club die nog het meest in de buurt komt bij het machtige Paris Saint-Germain, is Celtic. De grootmacht heeft na de vrije val van aartsrivaal Glasgow Rangers de Schotse touwtjes bijna volledig in handen, met veertien prijzen tot gevolg. FC Barcelona staat derde op de ranglijst met dertien prijzen. Uiterst pijnlijk voor de Catalanen is de droogte dit jaar, nadat het bijna on-Barcelona's naast de landstitel en de Copa del Rey greep. Alleen de Champions League geldt bij het zinkende schip nog als gewenste reddingsboei. Daarin moet het nog wel eerst langs Napoli.

In Italië en Duitsland geven respectievelijk Juventus en FC Bayern München de toon aan, maar ook deze prijzenpakkers verbleken bij het oppermachtige PSG. Juventus pakte elf prijzen en kan daar zondag de twaalfde prijs aan toevoegen door de Italiaanse landstitel in de wacht te slepen. Dan dient het wel eerst te winnen van Sampdoria. In dat geval komt het op gelijke hoogte met Bayern, maar ook met Real Madrid. De Koninklijke groeide de laatste jaren uit tot de koning van de Champions League, door de meest begeerde prijs driemaal mee naar huis te nemen.

Volledig scherm Real Madrid. © REUTERS

In Nederland zijn de verschillen ten opzichte van elkaar wat kleiner. Zowel PSV als Feyenoord opende de laatste jaren vijf keer de vitrinekast. Daarmee blijven de topclubs Ajax voor, waar juist een enorme prijzendroogte heerste. Afgelopen jaar werd dat enigszins goed gemaakt door de landstitel, KNVB Beker én de Johan Cruijff Schaal binnen te hengelen. Het grote verschil tussen Nederland en landen als Frankrijk is het totaal aantal prijzen waar om kan worden gestreden. In landen als Frankrijk en Engeland worden bijvoorbeeld twee bekertoernooien georganiseerd.

De grootste prijzenpakkers per land (vijftien grootste competities)

Spanje: FC Barcelona - 13

Engeland: Manchester City - 10

Duitsland: Bayern München - 12

Italië: Juventus - 11

Frankrijk: Paris Saint-Germain - 20

Portugal: Benfica: 10

Rusland: Zenit Sint Petersburg - 6

België: Club Brugge - 6

Nederland: PSV en Feyenoord - 5

Oekraïne: Schaktar Donetsk - 10

Turkije: Galatasaray - 8

Oostenrijk: Red Bull Salzburg - 11

Denemarken: FC Kopenhagen - 6

Schotland: Celtic - 14

Tsjechië: Slavia Praag - 5

Volledig scherm Mitchel Bakker (rechts) is blij met de goal van Neymar. © EPA