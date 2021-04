PSG met Mbappé tegen Manchester City

Super Series Van Duijvenbo­de grijpt net naast nieuwe titel, weer vroege exit Van Gerwen

27 april Het is Dirk van Duijvenbode net niet gelukt zijn tweede dagsucces op rij te boeken bij de PDC Super Series. In de finale verloor Aubergenius na een ‘decider’ van de Belg Dimitri van den Bergh: 7-8. Michael van Gerwen stelde opnieuw teleur met een nederlaag in de vierde ronde tegen Simon Whitlock.