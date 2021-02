PSG maakt gehakt van Dijon en nadert Botman en co

Video's ‘Barney’ bereikt halve finales bij PDC Players Champions­hip 3

19:47 Raymond van Barneveld lijkt beter en beter in vorm te komen bij de bij de PDC Players Championship-toernooien. Vanmiddag won de Nederlander, vijfvoudig wereldkampioen, onder andere met 6-5 van Rob Cross, iets dat hem nog nooit eerder was gelukt in zijn carrière. Inmiddels staat ‘Barney’ in de halve finales.