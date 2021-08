PSG maakt financieel plan voor komst Messi, City haakt af na aantrekken van Grealish

487 miljoen euro verlies Voorzitter Barça probeert woedende fans te sussen na vertrek Messi: 'We hebben er alles aan gedaan’

13:12 Barcelona-voorzitter Joan Laporta gaf vrijdagochtend tijdens een persconferentie uitleg over het vertrek van clubicoon Lionel Messi. De voorzitter die tegenover de buitenwereld altijd hoopvol was over een contractverlenging, geeft toe dat de financiële situatie van Barça uiterst somber is.