PSG loopt verder uit in Franse competitie

‘Barney’ reageert op social media: ‘Noem me dan maar een loser of zwakkeling’

15 december Raymond van Barneveld heeft op Instagram zijn fans toegesproken na zijn roemloze afscheid als professioneel darter. ‘Barney’ verloor zaterdag in de eerste ronde met 3-1 van Darin Young en de Hagenaar, vijfvoudig wereldkampioen, wist vervolgens niet hoe snel hij van het podium af moest. ,,Noem me dan maar een loser of zwakkeling want zo voel ik me namelijk ook”, schrijft Van Barneveld op Instagram.