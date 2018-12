PSG laat in Bordeaux eerste punten van dit seizoen liggen, Neymar valt uit

Een andere tegenvaller voor Paris Saint-Germain was het uitvallen van Neymar. De Braziliaan liet zich in de 57ste minuut vervangen. Neymar liep twee weken terug tijdens een interland met Brazilië een blessure op aan zijn lies. Daarvan leek hij hersteld, maar hij lijkt nu toch te vroeg zijn rentree te hebben gemaakt.

Neymar had in de 34ste minuut de score geopend voor de koploper. Aanvaller Jimmy Briand maakte kort na rust gelijk namens Bordeaux. Kylian Mbappé leek PSG de vijftiende zege op rij te bezorgen, maar de Deen Andreas Cornelius maakte in de 84ste minuut gelijk namens de thuisploeg uit het zuidwesten van Frankrijk. De Braziliaanse rechtsback (35) had zijn eerste basisplaats van het seizoen, nadat hij in mei een kruisbandblessure opliep en het WK in Rusland aan zich voorbij moest laten gaan. Alves deed onlangs al zo'n 25 minuten mee tegen Toulouse en Liverpool. Alves werd halverwege de tweede helft vervangen door de Italiaanse middenvelder Marco Verratti.