PSG krijgt boete wegens racisme

Van den Brom geniet: het was leuk om naar te kijken

23:20 John van den Brom is blij om te zien hoe AZ uit de winterstop is gekomen. Na de overtuigende zege op FC Utrecht (3-0) in de competitie, plaatsten de Alkmaarders zich dinsdag voor de halve finale van het bekertoernooi. AZ versloeg Vitesse in de kwartfinales met 2-0.