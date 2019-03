PSG houdt na uitschakeling vertrouwen in Tuchel

,,Ik vertrouw de trainer. We gaan niet ineens ingrijpen omdat we nu een wedstrijd hebben verloren’', aldus de zakenman uit Qatar. De Arabieren pompten de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s in PSG met als grote doel het winnen van de Champions League. In Frankrijk haalt de ploeg uit Parijs al jarenlang zo’n beetje alle prijzen binnen, maar het gewenste succes in Europa blijft steeds maar uit.