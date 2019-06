PSG-eigenaar wil geen sterrengedrag meer: ‘Anders staat de deur open, ciao!’

Kruijswijk stapt ziek af in slotrit Dauphiné

16 juni Steven Kruijswijk heeft in de slotfase van de achtste en laatste etappe van het Critérium du Dauphiné opgegeven. De Nederlander van Jumbo-Visma is zaterdagavond ziek geworden. Hij stond voorafgaand aan de etappe negende in het klassement.