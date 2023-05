PSG-doelman Sergio Rico op intensive care na val van zijn paard

LIVE Giro d’Italia | 21ste en laatste etappe: sprinters aan zet, Roglic in roze trui op weg naar eindzege

De Giro d’Italia eindigt vandaag met de 21ste en laatste etappe. Primoz Roglic veroverde gisteren de roze trui ten koste van Geraint Thomas en de kopman van Jumbo-Visma is, als hij de finish haalt, eindwinnaar van de 106de Ronde van Italië. De slotrit in de hoofdstad Rome is nagenoeg vlak. Wordt het een massasprint? De officiële start is om 15.30 uur, vanaf dat moment blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.