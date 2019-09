PSG-coach Tuchel nederig na ruime zege op Real: ‘Eerst groepsfase overleven’

,,Het klopt dat we de wedstrijd controleerden, maar we wilden zeker geen boodschap afgeven.” De resultaten in het verleden hebben Tuchel nederig gemaakt. Paris Saint-Germain investeerde de afgelopen seizoen voor honderden miljoenen euro’s in nieuwe spelers, maar tot succes in de Champions League leidde het niet. De afgelopen drie seizoenen werd de Franse topploeg steeds uitgeschakeld in de achtste finales.



,,Laten we eerst maar eens de groepsfase zien te overleven”, zei Tuchel. Het begin was in ieder geval goed, want zonder de sterspelers Kylian Mbappé, Edinson Cavani en Neymar overklaste PSG de Spaanse gigant. ,,Zonder die drie was de druk eraf bij de anderen. Het leek wel of ze zich bevrijd voelden.”