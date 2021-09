Provocerende Mbappé maakt zich niet populair: ‘Hij moet zich anders gedragen’

Osaka slaat uitgesteld toernooi Indian Wells over

7:46 Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor het toernooi van Indian Wells, dat begin volgende maand wordt gehouden in Californië. De Japanse beleefde drie jaar geleden haar doorbraak in Indian Wells, door op het hoog aangeschreven Amerikaanse toernooi haar eerste titel op de WTA Tour te veroveren. ,,We kijken er naar uit om je in 2022 te zien, Naomi”, schrijft de organisatie op Twitter.