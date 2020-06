Protocolmaatregelen in Bundesliga genegeerd: volop knuffels en toenaderingen

Het strenge protocol dat in de Bundesliga van kracht is, blijkt nog niet overal even goed doorgedrongen te zijn. Verslag van een avondje en middag Bundesliga, waarin de maatregelen volop aan de laars worden gelapt.

Ongeloof, woede, frustratie... Alassane Pléa krijgt zijn tweede gele kaart tijdens de wedstrijd Freiburg-Borussia Mönchengladbach, waardoor laatstgenoemde club bijna een halfuur lang met tien man moet gaan jagen op de gelijkmaker. Liefst vijf spelers stormen af op scheidsrechter Markus Schmidt en gaan oog in oog met hem de discussie aan. Aanvoerder Lars Stindl maakt het zó bont, dat hij op een gegeven moment zelfs op twintig centimeter na hoofd tegen hoofd staat met de leidsman. Het is een vreemd gezicht in tijden van de anderhalvemetersamenleving.

Volledig scherm Rode kaart voor Alassane Plea. © EPA

De ontlading bij Freiburg-coach Christian Streich na het laatste fluitsignaal doet waar mogelijk nóg meer de wenkbrauwen fronsen. Dolgelukkig vliegt hij na afloop zijn volledige staf in de armen, soms zelfs assistenten die net hun mondkapje hebben afgedaan. Overmand door de emoties gaat hij, zwaar in strijd met het strikte Bundesligaprotocol, volledig uit zijn dak.

Gaat het dan overal fout? Nee, zeker niet. Zo kwam Bayer Leverkusen gisteren in de beginfase op voorsprong tegen Bayern München en gaven doelpuntenmaker Lucas Alario en zijn ploeggenoten elkaar keurig een vuisttikje, ook wel een boks genoemd. De viering van de goal ging wél vooraf aan een VAR-check, waardoor de eerste emotie er bij de spelers uit was. De gelijkmaker van Kingsley Coman toonde echter aan dat pure vreugde niet uit spelers te krijgen is. Dolblij sprong Leon Goretzka in de armen van de Franse aanvaller.

Die emotie was bij Mainz-doelpuntenmaker Moussa Niakhaté nóg duidelijker te zien. Uit een corner zette hij het geplaagde Mainz op voorsprong tegen Eintracht Frankfurt, iets wat uitbundig door hem en zijn ploeggenoten werd gevierd. Na een knieschuiver stonden drie ploeggenoten klaar om de verdediger te feliciteren en omhelzen. Ook bij de goals van onder meer Pierre Kunde (Mainz) en Munas Dabbur (Hoffenheim) gingen alle remmen los.

Speeksel

Terug naar Leverkusen, waar ook David Alaba over de schreef ging. Niet door een overtreding te maken of een opstootje te veroorzaken, maar door op het veld te spugen. Volgens het waterdichte Bundesliga-protocol verboden, maar de Oostenrijker was dat klaarblijkelijk even vergeten. ,,Vermijd de verspreiding van speeksel’’, luidt de officiële boodschap in het 35 pagina's tellende plan. In datzelfde plan staat vermeld dat bankzitters verplicht een mondkapje op moeten hebben, maar geregeld duiken er beelden op van spelers en stafleden die stiekem het masker omlaag doen. Ook gisteren waren er bankzitters die tijdelijk de regels overtraden.