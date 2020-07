Protest Red Bull tegen stuursysteem Mercedes afgewezen

Eerder was er al mee geëxperimenteerd tijdens testraces. Het protest van het team van Max Verstappen kwam niet als een verrassing. ,,Misschien is het een grijs gebied. Daarom willen we nu duidelijkheid. Hoewel het systeem voor het komende jaar al is verboden, kan het dit seizoen nog van invloed zijn op de uitslagen’’, zei teambaas Christian Horner van Red Bull eerder vrijdag.

Toto Wolff, de chef bij Mercedes, had geen moeite met de houding van Red Bull. ,,Wij denken dat het mag. Aan de andere kant willen ook wij graag duidelijkheid. Laten we allemaal onze argumenten duidelijk maken aan de FIA. Dan zien we wel wat er gebeurt. Het is beter dat we nu weten waar we aan toe zijn dan dat er zondag na de race discussie ontstaat.’’