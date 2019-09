Prosinecki komt terug op ontslag Bosnië

,,Het was niet makkelijk want ik probeer altijd achter mijn levenskeuzes te blijven staan", zei Prosinecki. ,,Zoveel mensen wilden dat ik aanbleef dat ik hier niet weg van kon lopen. Ik blijf en hoop dat we nog dingen kunnen omdraaien.”



Het Bosnische team staat in groep J met zeven punten uit zes duels op de vierde plaats. Daarmee is de ploeg van Prosinecki vrijwel uitgeschakeld voor EK-deelname, toch houdt de bond vertrouwen. "Wisselen van coach zou niet positief zijn. We hebben nog steeds een realistische kans om het EK te halen."