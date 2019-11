Prosinecki alsnog weg als bondscoach van Bosnië

In september stapte Prosinecki na de nederlaag tegen Armenië uit eigen beweging al op, maar hij liet zich toen overhalen alsnog door te gaan. Na nederlagen tegen Griekenland en Italië besloot de bond dat het toch mooi was geweest.



Safet Susic, onder wiens leiding Bosnië zich plaatste voor het WK van 2014 in Brazilië, wordt genoemd als opvolger van Prosinecki.