Pröpper zit binnen in Brighton: ‘Engeland is lastig voor te stellen zonder sport’

Hij doet aan balkongym, zit op de hometrainer en balanceert op een yogamat. Tussendoor dendert dochter Rocky door het appartement. Zij vindt alles maar vreemd.



Davy Pröpper (28) kweekt spieren in het coronatijdperk. Maar dan wel in afzondering in Brighton, badplaats aan Het Kanaal. Waar in Nederland steeds meer stemmen opgaan om de vrijheid te verruimen, zit Engeland stevig op slot.



Met een dodental dat de tienduizend al ruim is gepasseerd en premier Boris Johnson herstellend op zijn landgoed Chequers Court is de lockdown voor de Britten alleen maar verscherpt. Zonder geldige reden mag niemand het huis uit. Winkelen kan voor de eerste levensbehoeften, zoals voedsel en medicijnen. En officieel zijn buitensporten eenmaal per dag geoorloofd.