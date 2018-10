Pröpper nog enkele weken aan de kant bij Brighton

Formule 1 Verstappen: Gooi dat strafpun­ten­sys­teem in de prullenbak

20:43 Voorafgaand aan het raceweekend in Austin uitte Max Verstappen zijn onvrede over het strafpuntensysteem in de Formule 1. Twaalf ‘penalty points’ over een periode van twaalf maanden betekent nu één race schorsing. ,,Ik vind het schandalig.”