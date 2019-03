Pröpper met Brighton langs Van Aanholt en Crystal Palace dankzij wereldgoal

Zowel Patrick van Aanholt bij Crystal Palace als Davy Pröpper bij Brighton & Hove Albion kreeg een basisplaats in het onderlinge duel. Jürgen Locadia zat op de bank bij de uitploeg en zag hoe zijn ploeggenoten binnen 19 minuten op een 0-1 voorsprong kwamen via Glenn Murray.



Die 0-1 was ook de ruststand, waarna Crystal Palace na rust niet lang nodig had om langszij te komen. Andros Townsend werd binnen het strafschopgebied gevloerd door Pröpper. Luka Milivojevic benutte het buitenkansje: 1-1.



Omdat de ploegen elkaar redelijk in evenwicht hielden, leken de ploegen het lang te moeten doen met een puntendeling. Tót de opvlieging van Anthony Knockaert een kwartier voor tijd. De vleugelspeler van Brighton & Hove Albion soleerde, draaide naar binnen en schoot fenomenaal raak: 1-2, tevens de eindstand. Locadia kwam in de 95ste minuut nog binnen de lijnen voor Alireza Jahanbakhsh.



Door de winst van Brighton komt de ploeg van Pröpper en Locadia in puntenaantal (33) gelijk met Crystal Palace. Beide ploegen hebben een marge van acht punten met de degradatiezone.