Pröpper, Locadia en debutant Pieters openen met winst, domper voor Aké

Ettense Spar­ta-doel­man Coremans grijpt de macht in eredivisie: ‘Ik heb een screenshot­je van Teletekst gemaakt’

16:02 Na bijna tien jaar krijgt Tim Coremans eindelijk het volste vertrouwen van een trainer. De 28-jarige doelman uit Etten-Leur is voorlopige eerste keeper van Sparta. Vorige week maakte hij in de Kuip zijn ‘debuut’. En dat deed hij met verve. Vrijdagavond versloeg de Kasteelclub VVV-Venlo en greep het zelfs even de macht in de eredivisie.